В Сирии опровергли информацию о выводе войск из провинции Латакия

Global Look Press/Handout/ZUMAPRESS.com Минобороны Сирийской Арабской Республики (САР) опровергло информацию о том, что сирийская армия вывела войска с северной части провинции Латакия, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook*.
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