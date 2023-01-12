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В Хабаровске перед судолм предстанет глава центра стратегических разработок

В Хабаровске перед судолм предстанет глава центра стратегических разработок

В Хабаровске будут судить гендиректора ООО "Дальневосточный центр стратегических разработок" - его обвиняют в мошенничестве на 84 млн рублей в отношении регионального правительства.

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