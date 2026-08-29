Watch: Russian Military Conducts Test Of Huge Mobile ICBM Russia on Friday unveiled that it conducted a successful combat training launch of a mobile, solid-fuel intercontinental ballistic missile from the Plesetsk Cosmodrome in the northwestern Arkhangelsk region - host to a key missile defense and aeronautical testing base in the Arctic region.
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