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«Флэш»: «Новые русские дроноракеты будут не по зубам даже реактивным перехватчикам»

«Флэш»: «Новые русские дроноракеты будут не по зубам даже реактивным перехватчикам»

В России сделали ставку на увеличение скорости своих ударных беспилотников, которые, по сути, стали дешевыми ракетами.

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