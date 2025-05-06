Жители волгоградского региона активно проверяют свое здоровье С начала 2025 года более 646 тыс. жителей региона, включая 170 тысяч детей, прошли медицинское обследование.
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Жители волгоградского региона активно проверяют свое здоровье С начала 2025 года более 646 тыс. жителей региона, включая 170 тысяч детей, прошли медицинское обследование.