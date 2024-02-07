Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Мэр рассказал о планах благоустройства общественных пространств Мэр Москвы Сергей Собянин в официальном Telegram-канале сообщил о том, что в этом году в столице благоустроят еще 19 общественных пространств, а также проложат две новых трамвайных линии.
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