В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлен обвиняемый в присвоении денежных средств

Следственным отделом ОМВД России по городу Горячий Ключ завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего жителя города Владивостока по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».
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