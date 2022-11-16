Associated Press: ракету, упавшую в Польше, выпустили войска Украины, чтобы сбить российский снаряд

Ракету, упавшую в Польше, выпустили войска Украины, чтобы сбить российский снаряд. Об этом, как пишет Telegram-канал РИА Новости, проинформировало агентство Associated Press , которое сослалось на чиновников из Соединенных Штатов.
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