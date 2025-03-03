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Закон, порядок, государство

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Вождение в экстремальных условиях выполнили военнослужащие ЦВО в Кемеровской области

Вождение в экстремальных условиях выполнили военнослужащие ЦВО в Кемеровской области

Маршрут протяжённостью более 5 километров включал в себя различные препятствия, такие как колейный проход в минно-взрывном заграждении, противотанковый ров, подъёмы и спуски с уклоном более 10 градусов.

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