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Названа новая цель ВС РФ после взятия Авдеевки 

Названа новая цель ВС РФ после взятия Авдеевки 

Также ситуацию прокомментировали Рогов и экс-депутат Верховной Рады. Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале после взятия российскими военными Авдеевки озвучил, какой населенный пункт станет новой целью для ВС РФ к освобождению.

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