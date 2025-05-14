В Киеве раскрыли, кто поедет на переговоры в Турцию: состав украинской делегации

МОСКВА, 15 мая, ФедералПресс. Украинские СМИ, ссылаясь на информированный источник в команде главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщают, что в состав делегации, направляющейся в Стамбул, войдут руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Дмитрий Кулеба и президентский советник Андрей Жовква.