всего 3% из них отправились защищать Родину. "Николай Долуда, главный казачий генерал, атаман Всероссийского казачьего общества (!), депутат Государственной думы раскритиковал казаков из-за нежелания участвовать в СВО.
Горькая правда про казаков России:
Комментарии
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N
Nata
Не хотят на СВО, так пусть мигрантов контролируют. Иначе зачем эти клоуны нужны. Получается - ни в стой, ни в бой. ни к ...(такой-то) матери. А бабло из бюджета сосут.
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12 час.
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