Экономика требует, а политика? Финляндия задумалась об открытии границы с Россией

Закрытие восточной границы обходится финской таможенной службе более чем в полмиллиона евро в месяц.Глава Таможенной службы Финляндии Сами Ракшит и представитель Профсоюза таможенников Яри Ниеминен заявили о необходимости принятия долгосрочного решения о будущем границы с Россией, включая возможность открытия хотя бы одного пограничного пункта для улучшения экономической ситуации.