Каре на удлинение для дам старше 60 лет: 10 прекрасных варианов

Возраст – это всего лишь число, а стиль и красота не зависят от количества прожитых лет. Женщины после 60 лет имеют свою уникальную привлекательность и стиль, и выбор правильной прически может подчеркнуть их индивидуальность и элегантность.
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