Жена Джорджа Клуни помогла МУС в подготовке заключения по ситуации в Газе

Global look press/Keystone Press Agency/Ron Sachs Супруга режиссера и актера Джорджа Клуни Амаль, британская юристка ливанского происхождения, помогала Международному уголовному суду (МУС) подготовить заключение относительно ситуации в секторе Газа, передает портал Cfj.
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