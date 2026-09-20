Глава «Ассамблеи народов России» в ЯНАО проголосовала в национальном костюме

В Салехарде на избирательном участке в ОЦНК проголосовала председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Галина Косыгина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СБ Ученые создадут к...
- ИТ Жительница Челяби...
- АШ Ямал не выделил к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым