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Весь мир страдает от конфликта на Украине - Трамп

Весь мир страдает от конфликта на Украине - Трамп

Вооружённый конфликт на Украине является нелепым и конца ему не видно, от этого страдает весь мир. Об этом 21 сентября заявил президент США Дональд Трамп .

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