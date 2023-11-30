В Бурятии пожарные потушили горящую цистерну в составе грузового поезда

Пожарные в Бурятии, в Северомуйском тоннеле ликвидировали возгорание вагона-цистерны в составе грузового поезда, сообщили в пресс-службе восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
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