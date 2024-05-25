"Белоусову добро на зачистку дал Путин": Баранец раскритиковал аресты генералов Минобороны и обвинил следователей в непрофессионализме

Зоя Копань

Насчет генерала Попова, конечно его оговорил Иванов, он давно на него зуб точил, одному то не хочется сидеть! Явно его кто то подставил, даже может эти железки кто нибудь ещё до поставок куда то дели, а может они были только на бумаге! Он после 27 мая идёт под домашний арест, а потом его должны отбить и он явно пойдёт свидетелем...