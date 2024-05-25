Сегодня вся страна наблюдает за масштабной чисткой в Минобороны, которая судя по всему лишь набирает обороты.
"Белоусову добро на зачистку дал Путин": Баранец раскритиковал аресты генералов Минобороны и обвинил следователей в непрофессионализме
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Лев Добрый
ВиктОр, вор должен сидеть в тюрьме, Закон ни кто не отменял!👍👈
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16 час.
Зоя Копань
Насчет генерала Попова, конечно его оговорил Иванов, он давно на него зуб точил, одному то не хочется сидеть! Явно его кто то подставил, даже может эти железки кто нибудь ещё до поставок куда то дели, а может они были только на бумаге! Он после 27 мая идёт под домашний арест, а потом его должны отбить и он явно пойдёт свидетелем...
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16 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Примитивные суждения не юриста !!! Начать уголовное дело допустимо с взятки в пять тысяч, а в ходе следствия выйти (доказать) пять миллиардов, на это нужно время и возможность работать с подозреваемым, получить данные о соучастниках, избрать меру пресечения...Все нас возмущает, что при всей очевидности невиданного воровства в МО (и это во время войны), задержания начались только после назначения нового министра МО и перемещения "старого" подальше от греха ??????
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16 час.
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