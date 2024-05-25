МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 116 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Fialka
    исключить надо было сразу как не заплатил взносы,а так ещё пару лет тянуть будетеВстреча Пашиняна ...
  • Александр Свитайло
    Гнать из-за пашиняна Армению из ОДКБ, причем немедленно! А если не дойдет, то и поднять вопрос об исключении из ТС и ...Встреча Пашиняна ...
  • Валерий
    Ох и доиграется эта обезьяна ушастая !!!Встреча Пашиняна ...

"Белоусову добро на зачистку дал Путин": Баранец раскритиковал аресты генералов Минобороны и обвинил следователей в непрофессионализме

"Белоусову добро на зачистку дал Путин": Баранец раскритиковал аресты генералов Минобороны и обвинил следователей в непрофессионализме

Сегодня вся страна наблюдает за масштабной чисткой в Минобороны, которая судя по всему лишь набирает обороты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
ВиктОр, вор должен сидеть в тюрьме, Закон ни кто не отменял!👍👈
Ответить
16 час.
Зоя Копань
Насчет генерала Попова, конечно его оговорил Иванов, он давно на него зуб точил, одному то не хочется сидеть! Явно его кто то подставил, даже может эти железки кто нибудь ещё до поставок куда то дели, а может они были только на бумаге! Он после 27 мая идёт под домашний арест, а потом его должны отбить и он явно пойдёт свидетелем...
Ответить
16 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Примитивные суждения не юриста !!! Начать уголовное дело допустимо с взятки в пять тысяч, а в ходе следствия выйти (доказать) пять миллиардов, на это нужно время и возможность работать с подозреваемым, получить данные о соучастниках, избрать меру пресечения...Все нас возмущает, что при всей очевидности невиданного воровства в МО (и это во время войны), задержания начались только после назначения нового министра МО и перемещения &quot;старого&quot; подальше от греха ??????
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх