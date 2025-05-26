В Омской области благодаря действиям участкового уполномоченного полиции удалось избежать трагичных последствий от пожара

В отдел МВД России по Нововаршавскому району обратился 62-летний житель села Александровка со словами благодарности в адрес участкового уполномоченного полиции Евгения Иоппа, который оперативно пришел на помощь его семье.
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