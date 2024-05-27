Французского посла в Шри-Ланке нашли мертвым на его рабочем месте

Коломбо. Шри-Ланка. Высокопоставленный французский дипломат скончался от неустановленной причины. Тело посла Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах нашли 26 мая в его резиденции в Коломбо, пишут «Известия» со ссылкой на издание Lankasara.