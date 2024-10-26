ЦАХАЛ официально подтвердил проведение операции в Иране

Израильские военные силы (ЦАХАЛ) начали проведение точечных ударов по военным объектам на территории ИранаЭта операция является ответом на масштабную ракетную атаку, которую Иран осуществил 1 октября, выпустив около 180 баллистических ракет по территории ИзраиляВ столице Ирана Тегеране были зафиксированы несколько мощных взрывов, что подтверждается как израильскими, так и иранскими источникамиЦАХАЛ официально подтвердил проведение операции, заявив о своем праве на ответные действия после м .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)