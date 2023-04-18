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Юлия Пересильд может получить звание Героя России как первая актриса-космонавт

Юлия Пересильд может получить звание Героя России как первая актриса-космонавт

Гильдия актеров намерена выдвинуть предложение о присвоении звания Героя РФ Юлии Пересильд. Ранее она сыграла главную роль в уникальном российском фильме «Вызов», снятом в космосе.

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