Террористов из «Крокуса» могут помиловать. Россияне предупреждают: реакция народа будет жесткой

3 дня назад 2K прочитали 24 мая первый зампред верхней палаты парламента Таджикистана Раджаббой Ахмадзода заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» стал испытанием на прочность для отношений Москвы и Душанбе.
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