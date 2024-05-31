Террористов из «Крокуса» могут помиловать. Россияне предупреждают: реакция народа будет жесткой

3 дня назад 2K прочитали 24 мая первый зампред верхней палаты парламента Таджикистана Раджаббой Ахмадзода заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» стал испытанием на прочность для отношений Москвы и Душанбе.