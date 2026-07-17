Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украина перезахоронит еще одного нацистского коллаборанта

Украина перезахоронит еще одного нацистского коллаборанта

Кабинет министров Украины поручил перезахоронить на территории «национального пантеона» первого лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Евгения Коновальца, возглавлявшего группировку с 1929 по 1938 годы.

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