Артиллеристы ЗВО поразили САУ "Гвоздика" и технику ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы РФ нанесли удары по скоплению техники украинских войск на Купянском направлении. В результате артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) вывели из строя самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" и несколько боевых бронированных машин, передает РИА Новости со ссылкой на российское Министерство обороны.
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