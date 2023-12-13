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Артиллеристы ЗВО поразили САУ "Гвоздика" и технику ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы ЗВО поразили САУ "Гвоздика" и технику ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы РФ нанесли удары по скоплению техники украинских войск на Купянском направлении. В результате артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) вывели из строя самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" и несколько боевых бронированных машин, передает РИА Новости со ссылкой на российское Министерство обороны.

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