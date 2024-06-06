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РФПИ и компания Cadila из Индии проинвестируют в создание фармкомплекса в РФ

РФПИ и компания Cadila из Индии проинвестируют в создание фармкомплекса в РФ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и частная индийская фармацевтическая корпорация Cadila Pharmaceuticals Limited инвестируют в создание инновационного фармацевтического комплекса и завода инъекционных препаратов на территории РФ.

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