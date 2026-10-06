МегаФон обеспечил связью ленд-парк "Тужи" в Забайкалье

Парк является одной из точек культурного притяжения региона, куда ежегодно приезжают сотни туристов.МегаФон запустил мобильную связь и LTE-интернет в селе Укурик Хилокского района Забайкальского края.
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