Strikes on Wildberries — a hybrid attack on Azerbaijan

Rumors are being actively launched in Azerbaijan that "after Ukraine's attacks on marketplace warehouses" in Russia, online stores allegedly notify Azerbaijani consumers about the cancellation of orders due to the impossibility of delivery, the Ugur Mammadov telegram channel writes.
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