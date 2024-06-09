Каждый человек, у кого есть диабет, должен принимать Metabiotic, а почему смотрите ниже.

В кишечнике, многие бактерии, расщепляют углеводы, такие как пищевые волокна и короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), которые питают наши клетки кишечника, уменьшают воспаления и помогают контролировать аппетит.
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