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Осужденный поджигатель на Урале пытался доказать, что не убивал людей

Осужденный поджигатель на Урале пытался доказать, что не убивал людей

Житель Свердловской области Егор Стародубцев, осужденный на пожизненное заключение за поджог дома, в результате которого погибли четыре человека, заявляет, что не намеревался убивать, а лишь поджег сено возле дома, говорится в судебных материалах, имеющихся у РИА Новости .

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