Осужденный поджигатель на Урале пытался доказать, что не убивал людей

Житель Свердловской области Егор Стародубцев, осужденный на пожизненное заключение за поджог дома, в результате которого погибли четыре человека, заявляет, что не намеревался убивать, а лишь поджег сено возле дома, говорится в судебных материалах, имеющихся у РИА Новости .