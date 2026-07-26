Песков: РФ работает над тем, чтобы лучше сбивать украинские ракеты и дроны

Российские специалисты работают над тем, чтобы разработать средства, которые будут лучше сбивать украинские ракеты и дроны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 июля на телеканале «Россия 1».
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