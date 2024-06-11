Маркетинг в сайтах📚

Что из себя представляет, зачем нужен и как…Сайт - это не только дизайн, код, текст, картинки и прочее что мы видим! Сайт - это маркетинговый инструмент, инструмент для вашего бизнеса или иной деятельности💰📌Чтобы сайт эффективно работал, выполнял свои задачи и давал результаты - необходимо подойти к разработке сайта также и с маркетинговой стороны.