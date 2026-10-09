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Политнавигатор

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Рачинский: «Интересы государства и украинцев окончательно разошлись. Народу плевать на границы-91»

Рачинский: «Интересы государства и украинцев окончательно разошлись. Народу плевать на границы-91»

Абсолютное большинство граждан Украины понимает, что с Россией нужно договариваться, но против – власть, которая настраивает, что к долгой войне нужно привыкать.

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