Сегодня в России отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Сегодня в России отмечают День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Агропромышленный комплекс Тамбовской области занимает лидирующие позиции среди регионов ЦФО и страны по производству зерна, сои, муки, сахара, растительного масла, мяса скота и птицы.