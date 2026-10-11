Сегодня в России отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Сегодня в России отмечают День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Агропромышленный комплекс Тамбовской области занимает лидирующие позиции среди регионов ЦФО и страны по производству зерна, сои, муки, сахара, растительного масла, мяса скота и птицы.
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