$100 за тонну: цены на железо растут Фьючерс на железную руду вырос до $100 за тонну после выхода данных из Китая о неоднозначном спросе.
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$100 за тонну: цены на железо растут Фьючерс на железную руду вырос до $100 за тонну после выхода данных из Китая о неоднозначном спросе.
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