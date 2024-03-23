Как сообщают очевидцы, в пожаре от угарного газа задохнулась 84-летняя жительница дома. Женщина была лежачей и её не успели спасти.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Как сообщают очевидцы, в пожаре от угарного газа задохнулась 84-летняя жительница дома. Женщина была лежачей и её не успели спасти.