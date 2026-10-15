Новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для старшей школы не затронет в 2027 году школьников, которые пойдут в 11-й класс Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения России.
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