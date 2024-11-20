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Арабская, чистокровная или клейдесдаль: какая вы лошадь по знаку зодиака

Арабская, чистокровная или клейдесдаль: какая вы лошадь по знаку зодиака

Арабская, чистокровная или клейдесдаль: какая вы лошадь по знаку зодиака Алёна ЮрьеваЗодиакальные знаки часто ассоциируются с определенными качествами и чертами характера, и хотя каждый из нас уникален, астрологи нашли интересную параллель между знаками Зодиака и породами лошадей.

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