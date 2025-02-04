Депутат Роднина: личный выбор о карьере Овечкин сделает без журналистов

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина призвала не трогать российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина и дать ему самому выбрать путь после завершения карьеры.