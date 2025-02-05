Русская весна
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Русская весна

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Бои за Часов Яр: «всушники» пытаются спрятаться, но их уничтожают бойцы «Север-V» (ВИДЕО)

Бои за Часов Яр: «всушники» пытаются спрятаться, но их уничтожают бойцы «Север-V» (ВИДЕО)

Бойцы бригады «Север-V» уничтожают противника в ходе продолжающихся боёв за Часов Яр. В ходе разведки в окрестностях города операторы бригады засекли группу украинских боевиков, и по ней незамедлительно был нанесен удар.

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