Бои за Часов Яр: «всушники» пытаются спрятаться, но их уничтожают бойцы «Север-V» (ВИДЕО)

Бойцы бригады «Север-V» уничтожают противника в ходе продолжающихся боёв за Часов Яр. В ходе разведки в окрестностях города операторы бригады засекли группу украинских боевиков, и по ней незамедлительно был нанесен удар.
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