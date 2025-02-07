Аральское море — от величия к исчезновению: экологическая катастрофа

Аральское море превратилось из четвертого по величине озера в мире в безжизненную пустыню. Узнайте о причинах этой экологической катастрофы и последствиях для местного населения в нашей статье! Аральское море, некогда четвертое по величине озеро в мире, сегодня представляет собой безжизненную пустыню, призванную показать масштабы экологической катастрофы.