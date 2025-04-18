Дмитрий Джангиров: США демонстрируют нетерпение в переговорах по Украине: мирное урегулирование или ультиматум?

Какие предложения по заключению мирного соглашения между Москвой и Киевом представили США Каким образом предложения условий перемирия могут повлиять на санкции против РФ? Какие вызовы существуют для США, если мирное соглашение не будет достигнуто? 17 апреля в Париже состоялись переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине.