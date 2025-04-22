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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ростислав Вергун: «Если у наших игроков есть между ног что-то, то настало время это показать»

«Поздравляю соперника с заслуженной победой. Что касается нас, думаю, прежде всего мы проиграли сами себе.

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