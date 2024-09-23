Прелесть какая

Мила Терехова

Эта жидовская морда яростно был против СВО. ,А почему против Израиля не осмелился пикнуть? Геноцид палестинцев , бомбёжки соседних стран жидёныш Виторган одобряет? Это почему же? И при этом со своим паспортом гражданина Израиля прибежал в Россию ! Вот же подлый лицемер ! Все эти годы так и продолжал работать в России , а жил и нахваливал этот подлый лицемер Израиль, который по локти в крови. Пусть сваливает туда, где ж@пу лизал Нетаньяхе.