Анна Прохорова. В Центре Событий В Москву вернулся Виторган, называющий всех поддерживающих СВО дебилами В театрах представления давать прибыли-с Оголодал, видать, и приехал шакалить Ну с ним-то всё понятно - «Россия, дай пожрать, а то под дверь тебе навалить нечем» Мне интересно, кто ему разрешил вернуться и предоставил место на сцене? Гнать эту скотину ссаными тряпками назад в ту дыру, где он сидел последние три года видео видео .
Прелесть какая
Комментарии
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Мила Терехова
Эта жидовская морда яростно был против СВО. ,А почему против Израиля не осмелился пикнуть? Геноцид палестинцев , бомбёжки соседних стран жидёныш Виторган одобряет? Это почему же? И при этом со своим паспортом гражданина Израиля прибежал в Россию ! Вот же подлый лицемер ! Все эти годы так и продолжал работать в России , а жил и нахваливал этот подлый лицемер Израиль, который по локти в крови. Пусть сваливает туда, где ж@пу лизал Нетаньяхе.
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33 мин.
ninikooo Митусова
С таким министром культуры, как Любимова , всем негодяям путь в театры открыт, чему удивляться?!
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23 мин.
Анатолий Рябенко
Когда министр культуры начнёт работать на благо России, а не обеспечивать богатую бесшабашную жизнь лицам типа Виторгана, Ургана, петуха Киркорова, певцов гастролёров типа Милявских ... . Зло берёт на такого члена правительства, которая приветствует иноагентов, бегунов и шабашников разоряющих страну, тратя на них бюджетные деньги.
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15 мин.
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