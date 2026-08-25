Цены на электричество в Японии обновили максимум с января 2023 года Цены на электроэнергию в Японии подскочили до максимальных значений с января 2023 года.
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Цены на электричество в Японии обновили максимум с января 2023 года Цены на электроэнергию в Японии подскочили до максимальных значений с января 2023 года.
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