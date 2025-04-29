Константинов высказался о признании Зеленским Крыма территорией России

Заключить мир с условием признания Крыма в составе России для украинского президента Владимира Зеленского будет лучшим решением, чем потерять всю Украину, заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.
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