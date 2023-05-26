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В Краснодаре полицейские ищут владельцев двух запертых в гараже сервалов

В Краснодаре полицейские ищут владельцев двух запертых в гараже сервалов

Двух сервалов, или как их иначе называют, кустарниковых кошек, обнаружили 25 мая жители Краснодара запертыми в одном из гаражей в районе 2-го проезда Айвазовского.

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