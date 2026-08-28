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Дуглас о паузах на водопой: «Могли бы быть полезны в РПЛ, если очень жарко»

Защитник « Зенита » и сборной Бразилии Дуглас Сантос высказался о паузах на водопой на ЧМ-2026 . - Насколько непривычны были паузы во время таймов? Хотели бы, чтобы они применялись и в остальных турнирах, в частности, в чемпионате России? – Поначалу это было непривычно, потому что ты привык играть без остановок и сохранять ритм матча.

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