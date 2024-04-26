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Байден поставил Зеленского перед фактом: США раскачивают Россию на новую мобилизацию

Байден поставил Зеленского перед фактом: США раскачивают Россию на новую мобилизацию

Фото: globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP2 дня назад 36K прочитали Президент США Джо Байден позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и изложил цели Киева, на которые выделяется военная помощь.

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Комментарии
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федор
Чучело маразматическое!!!!! Мобилизация, тольку надо будет падла на защиту Родины встанут все!!!! Мы не трансгендеры и пидоры как вы и рогули ….
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1 час.

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